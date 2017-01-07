Новая виртуальная выставка открылась на сайте Пушкинского заповедника

18:10, 08 января 2017, ПАИ

Познакомиться с выставкой «Первая встреча», недавно открытой в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», теперь можно в Интернете. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая «виртуальная прогулка» по экспозиции размещена на официальном сайте музея, по адресу http://pushkin.ellink.ru/museum/rooms/2016/v5.asp.

Виртуальная выставка-прогулка организована таким образом, что её экспонаты можно рассмотреть «издалека» и «вблизи», свободно управляя своим «передвижением» по залу. По желанию посетитель сайта может включить или выключить фоновую музыку. Для «сопровождения» прогулки её разработчики использовали музыку И. С. Баха.

«Войти» в выставочный зал, отметила Лидия Токарева, можно не только с компьютера, но и со смартфона или планшета.