0
17:13
Итоги строительства и ЖКХ - 2016
15:02
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
17:33
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
Еще новости
Экономика

747 млрд рублей потратили россияне в прошлом году на внедорожники

В прошлом году россияне потратили на покупку внедорожников почти  747 миллиардов рублей, пишут федеральные СМИ.

При этом лидером на рынке внедорожников по итогам 11 месяцев 2016 года оказался  Toyota Land Cruiser. Таких автомобилей россияне купили на 41 млрд 870 млн рублей.

На втором месте - Toyota RAV4, замыкает тройку лидеров Renault Duster. В топ-5 самых продаваемых в России внедорожников и кроссоверов также вошли  Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
07 января 2017
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
05 января 2017
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот 18
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 11
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
28 декабря 2016
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...