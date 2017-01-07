747 млрд рублей потратили россияне в прошлом году на внедорожники

18:42, 08 января 2017, ПАИ

В прошлом году россияне потратили на покупку внедорожников почти 747 миллиардов рублей, пишут федеральные СМИ.

При этом лидером на рынке внедорожников по итогам 11 месяцев 2016 года оказался Toyota Land Cruiser. Таких автомобилей россияне купили на 41 млрд 870 млн рублей.

На втором месте - Toyota RAV4, замыкает тройку лидеров Renault Duster. В топ-5 самых продаваемых в России внедорожников и кроссоверов также вошли Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.