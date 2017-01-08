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Общество

На псковских трассах развёрнуты пункты обогрева

В целях готовности к ликвидации последствий ЧС на автодорогах Псковской области от Главного управления МЧС России по региону и подчинённых подразделений развернуты мобильные пункты обогрева. Они работают на 270-м километре федеральной трассы Р-23 (М-20) и 11-м километре  автодороги 58к-96 (Псков - Краколье).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС, пункты оснащены палатками для размещения и обогрева, мебелью для отдыха, одеялами и питьевой водой. Водители в них имеют возможность обогреться, зарядить мобильные устройства и выпить горячего чая.

В случае неблагоприятного или опасного природного явления будет проводиться информирование водителей по радио каналам.

В пресс-службе напомнили, что при возникновении внештатной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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