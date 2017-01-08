Россиянин Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски»
8 января российский лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, пишет «Интерфакс». Россиянин одержал победу в гонке на 9 километров свободным стилем, большая часть которой прошла в гору.
Вторым стал норвежец Мартин Сундбю, третьим - швейцарец Дарио Колонья.
В итоговом зачете лыжники закончили многодневку в таком же порядке.
Ранее Сергей Устюгов установил рекорд, выиграв шесть гонок из семи: спринт свободным стилем и масс-старте в Швейцарии (Валь Мюстаире), скиатлон и гонку преследования свободным стилем в Германии (Оберстдорф), индивидуальную гонку свободным стилем в Италии (Тоблах), там же он стал вторым в масс-старте.