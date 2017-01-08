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Спорт

Россиянин Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски»

8 января российский лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, пишет «Интерфакс». Россиянин одержал победу в гонке на 9 километров свободным стилем, большая часть которой прошла в гору.

Вторым стал норвежец Мартин Сундбю, третьим - швейцарец Дарио Колонья.

В итоговом зачете лыжники закончили многодневку в таком же порядке.

Ранее Сергей Устюгов установил рекорд, выиграв шесть гонок из семи:  спринт свободным стилем и масс-старте в Швейцарии (Валь Мюстаире),  скиатлон и гонку преследования свободным стилем в Германии (Оберстдорф),  индивидуальную гонку свободным стилем в Италии (Тоблах), там же он стал вторым в масс-старте.

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