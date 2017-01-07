В отдельных отраслях импортозамещение достигло 76%

09:23, 09 января 2017, ПАИ

Импортозамещение в отдельных отраслях, например, фармацевтике, составило 76%. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, пишет газета «Известия».

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от перечня жизненно важных лекарственных препаратов, что абсолютно реально», – сообщил он.

Также министр отметил высокие показатели в машиностроении. Например, в сельхозмашиностроении рост производства составил 68%. По словам Дениса Мантурова, на практике это значит, что более половины зерно- и кормоуборочным комбайнов, навесного оборудования и тракторов для нужд сельского хозяйства производится в России.

Также министр обратил внимание на хорошие показатели импортозамещения в гражданском авиа- и судостроении, радиоэлектронике.

В то же время в производстве легковых автомобилей, по словам Дениса Мантурова, промышленность по-прежнему не на высоте. Здесь показатель импортозамещения составил всего 11%. Министр надеется, что комплексный подход к реализации плана импортозамещения может помочь выправить ситуацию.