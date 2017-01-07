0
17:13
Итоги строительства и ЖКХ - 2016
15:02
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
17:33
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
Еще новости
Экономика

В отдельных отраслях импортозамещение достигло 76%

Импортозамещение в отдельных отраслях, например, фармацевтике, составило 76%. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, пишет газета «Известия».

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от перечня жизненно важных лекарственных препаратов, что абсолютно реально», – сообщил он.

Также министр отметил высокие показатели в машиностроении. Например, в сельхозмашиностроении рост производства составил 68%. По словам Дениса Мантурова, на практике это значит, что более половины зерно- и кормоуборочным комбайнов, навесного оборудования и тракторов для нужд сельского хозяйства производится в России.

Также министр обратил внимание на хорошие показатели импортозамещения в гражданском авиа- и судостроении, радиоэлектронике.

В то же время в  производстве легковых автомобилей, по словам Дениса Мантурова,  промышленность по-прежнему не на высоте. Здесь показатель импортозамещения составил всего  11%. Министр надеется, что комплексный подход к реализации плана импортозамещения может помочь выправить ситуацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
07 января 2017
Российский фильм «Викинг» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот
05 января 2017
Латвия не получила ответа от России о возобновлении экспорта шпрот 18
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 11
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
28 декабря 2016
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...