Преподаватель Псковского колледжа искусств стала обладателем диплома общероссийского конкурса

09:46, 09 января 2017, ПАИ

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Лариса Никитина стала обладательницей диплома участника общероссийского конкурса Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – энциклопедия музыки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа искусств.

Учредителем конкурса стало Министерство культуры Российской Федерации. Он направлен на сохранение и развитие сложившейся системы профессионального музыкального образования в Российской Федерации, выявление и поддержку преподавателей музыкальных училищ и колледжей России.

Конкурс проводился среди преподавателей дисциплин музыкально-теоретического цикла образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, достигших высоких результатов в области педагогики, активно внедряющих инновационные педагогические технологии. А также, среди тех преподавателей, выпускники которых за последние 3 года продемонстрировали высокие результаты по музыкально-теоретическим дисциплинам при поступлении в высшие учебные заведения сферы культуры.

Всего участниками конкурса стали педагоги из 26 городов России: Альметьевска, Белгорода, Братска, Владивостока, Вологды, Вольска, Димитровограда, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Краснотурьинска, Курска, Кургана, Москвы, Нижнекамска, Новосибирска, Озёрска, Пскова, Рязани, Санкт-Петербурга, Твери, Тобольска, Тюмени, Уссурийска, Чебоксар, Читы.

В жюри Общероссийского конкурса вошли ведущие музыковеды Российской Федерации, преподаватели Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина.

Лариса Никитина представила видеозапись открытого урока по дисциплине «Музыкальная литература» на тему «Финалы оперы М. П. Мусоргского. Сравнение редакторских версий Н. А. Римского-Корсакова, Д. Д. Шостаковича, И. Ф. Стравинского».

В ходе урока, который проводился для 3 курса специальности «Теория музыки», студентам предлагалось сравнить различные версии финалов и концепций неоконченной оперы Мусоргского. Также на уроке были использованы видеозаписи различных постановок оперы.

Подробнее с результатами конкурса можно познакомиться на сайте Академического музыкального училища при Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского.