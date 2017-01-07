Задолжавшую алименты жительницу Пушкиногорского района отправили на исправительные работы

09:36, 09 января 2017, ПАИ

К 9 месяцам исправительных работ приговорил суд 29-летнюю жительницу Пушкиногорского района, которая задолжала алименты на содержание своей дочери. При этом у женщины будут удерживаться 5% из заработка в доход государства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде было установлено, что женщина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составляет более 100 тыс. рублей.

Приговор мирового судьи судебного участка №16 женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Приговор суда не вступил в законную силу.