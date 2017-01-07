В работе Парламента РФ в новом году приоритет будет за поддержкой предпринимательства и регионов

09:42, 09 января 2017, ПАИ

Парламент РФ усилит контроль за процессом законотворчества, при этом главными направлениями будут поддержка предпринимательства и регионов России. Об этом заявили спикеры Государственной Думы РФ и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, пишет газета «Известия».

При этом парламент будет руководствоваться посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Каких бы аспектов мы ни касались, для нас самое главное — самочувствие субъектов Федерации и их поддержка… создание условий для того, чтобы каждый субъект РФ мог раскрыть свой потенциал, создал необходимый благоприятный деловой, инвестиционный климат», – заявила Валентина Матвиенко.

В свою очередь Вячеслав Володин считает нужным ввести в практику широкое общественное обсуждение и профессиональную экспертизу законодательных инициатив, проходящих через Госдуму.