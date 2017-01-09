Епископ Великолукский и Невельский провел литургию в новоржевском храме Рождества Христова
Епископ Сергий (Булатников) 8 января возглавил Литургию в храме в храме Рождества Христова города Новоржева. Как сообщили Псковскому агентству информации в информационно-аналитическом отделе епархии, поздравив участников торжественного богослужения со светлым праздником, епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором подробно рассказал о значении и духовном смысле Рождества Христова.
Ему сослужили: игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко), благочинный Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Трифон (Чепрасов), благочинный Новоржевского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова Новоржева протоиерей Стефан Вахрушев, настоятель храма Георгия Победоносца села Воронич иеромонах Иеремия (Чугунов). Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).