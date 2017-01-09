Прокуратура не обнаружила доступной среды в двух образовательных учреждениях Локни

10:00, 09 января 2017, ПАИ

В ходе проверки в посёлке Локня прокуратура не обнаружила возможности для входа и выхода лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в зданиях Центра дополнительного образования и Детской школы искусств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Отсутствие элементов доступной среды, отметили в надзорном органе, нарушает требования статьи 9, пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», части 1 статьи 3, части 11 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N1008.

В этой связи прокуратура района в адрес руководителей муниципальных учреждений образования внесла представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, входы в здания образовательных учреждений оборудованы приспособлениями (пандусами, поручнями) для доступа маломобильных групп населения.

Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.