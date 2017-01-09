В России хотят запретить продажу табака родившимся после 2014 года

10:07, 09 января 2017, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ разработало антитабачную концепцию, в которую входит введение запрета на продажу табака людям, которые родились после 2014 года, сообщает газета «Известия».

Документ подготовлен по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и направлен на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По информации издания, запрет на продажу табака рожденным после 2014 года даже по достижении ими 18 лет может начать действовать с 2033 года. Кроме того, концепция включает полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 метров от них. Также может быть запрещено курение вне зависимости от типа помещения в присутствии тех, кто просто против такого занятия.

По информации «Известий», регулирование может коснуться не только сигарет, но и вейпов (электронных испарителей). Минздрав предлагает приравнять вейпы к обычным сигаретам.