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Общество

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина

8 января на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение о том, что в магазине на улице Пескарева в Великих Луках сработала кнопа тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно направили экипаж группы задержания.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в магазине сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнего гражданина, который похитил продукты.

Мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в территориальный отдел полиции.

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