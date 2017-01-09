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Культура

С сегодняшнего дня кассы Псковского театра возобновляют работу в обычном режиме

С 9 января кассы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина возобновляют работу в обычном режиме. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Касса в здании театра по адресу: улица Пушкина, дом 13 работает с 11:30 до 19:30 ежедневно (обед с 15:00 до 16:00). Касса в гипермаркете «Империал» работает с 11:30 до 20:00 (без обеда).

«Дорогие зрители, чтобы посетить любой спектакль театра, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону (8112) 72-80-22. Эта услуга также распространяется на билеты на XXIV Пушкинский театральный фестиваль», - отметили в пресс-службе.

Подробную январскую афишу можно посмотреть здесь.

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