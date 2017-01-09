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Общество

В Острове сотрудники ГИБДД раздавали сладости на оживлённых улицах

6 января в городе Острове сотрудники Госавтоинспекции в сотрудничестве с кондитерами и общественниками поздравили участников дорожного движения с Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по Псковской области.

Мероприятие по профилактике наездов на пешеходов прошло на оживленных улицах города Острова, вблизи пешеходных переходов. Участники акции вручали взрослым и юным островичам сладкие угощения. «Нарушителей же Правил дорожного движения ждали строгие сотрудники ГИБДД», - подчеркнули в пресс-службе.

Водители приветствовали участников мероприятия звуковым сигналом, а пешеходы, перейдя дорогу и получив сладкий подарок, делали фотографии с организаторами мероприятия и автоинспекторами.

Целью акции было напомнить юным и взрослым участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

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