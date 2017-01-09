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«Россия 1» впервые обогнала Первый канал по числу зрителей

Телеканал «Россия 1» по итогам 2016 года впервые обогнал Первый канал по числу аудитории. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования компании Mediascope.

«Среднегодовая доля «России 1» выросла с 13,4% до 13,6%, тогда как доля «Первого канала» упала с 14,3% до 13,3%. По аудитории старше четырех лет «Россия 1» также вышла на первое место с долей 12,9%, «Первый канал» закончил год с 12,7%», - говорится в исследовании.

При этом в исследовании 2016 года отмечается, что девять из десяти самых популярных телеэфиров показал Первый канал. Лидируют новогоднее обращение президента Владимира Путина, военный парад 9 мая, следующий за ним выпуск новостей и шоу талантов «Лучше всех!». Единственный проект «России 1» в топ-10 - шоу «Удивительные люди».

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