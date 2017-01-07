331 нарушение Правил дорожного движения зафиксировали в Псковской области 8 января

10:44, 09 января 2017, ПАИ

8 января в Псковской области зафиксировали 331 нарушение Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этот день случилось одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также был задержан один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в воскресенье в органы внутренних дел региона поступили 33 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 10 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 17 преступлений, среди которых одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто).