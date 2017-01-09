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Общество

Псковский драмтеатр предлагает пройти тест на знание Русской литературы

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина создал тест на знание русской классической литературы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Наш тест - это не только отличный способ устроить самопроверку, но и узнать что-то новое. Произведения русской литературы, собранные в этом тесте, нередко экранизируют и создают на их основе театральные постановки. Пройдя тест, вы узнаете о необычных спектаклях и самых громких премьерах последних лет, в основу которых вошли эти рассказы, романы и сказки», - отметили создатели теста.

Проверить свои знания в области русской литературы можно здесь>>>.

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