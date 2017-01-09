Псковский драмтеатр предлагает пройти тест на знание Русской литературы

11:36, 09 января 2017, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина создал тест на знание русской классической литературы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Наш тест - это не только отличный способ устроить самопроверку, но и узнать что-то новое. Произведения русской литературы, собранные в этом тесте, нередко экранизируют и создают на их основе театральные постановки. Пройдя тест, вы узнаете о необычных спектаклях и самых громких премьерах последних лет, в основу которых вошли эти рассказы, романы и сказки», - отметили создатели теста.

Проверить свои знания в области русской литературы можно здесь>>>.