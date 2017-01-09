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Общество

Псковский планетарий закрыт по техническим причинам

С 7 по 14 января псковский планетарий закрыт «по техническим причинам». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как стало известно Псковскому агентству информации, 15, 22 и 29 января в планетарии состоятся программы выходного дня для детей и родителей «Куда исчезло Солнышко?» (для детей 5-6 лет), «Истории о звёздах» (для детей 6-10 лет) и «Приключения ребят на Луне» (для детей 5-6 лет).

15, 22 и 29 января - программы для старшеклассников и взрослых «Про Небо и Землю» (от 9 лет), «Клуб любителей астрономии «Урания» (от 14 лет), «Необыкновенные небесные явления. Новости космоса» и «Солнце и его семья» (от 11 лет).

20 января для детей 6-10 лет состоится программа «Истории о звёздах», 27 января – «Космические приключения Муравьишки» (для детей 5-6 лет).

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