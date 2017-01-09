В Красногородске и Острове поймали пьяных водителей, которые ранее уже были наказаны за нетрезвое вождение

11:46, 09 января 2017, ПАИ

В Красногородске и Острове полицейские установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Так, 6 января в Красногородске у дома по улице Велейской полицейские остановили автомашину Dacia, за рулем которой находился нетрезвый 26-летний гражданин.

8 января в Острове по улице Карла Маркса на автомобиле Daewoo двигался нетрезвый 26-летний местный житель.

По этим фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.