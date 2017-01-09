Воспитанники 9 детских учреждений Псковской области получили новую зимнюю обувью

12:06, 09 января 2017, ПАИ

Благотворительный фонд Stepic CEE и ассоциация «Маленькие сердца» обеспечили воспитанников 9 детских учреждений Псковской области новой зимней обувью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

«Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер, после одного из очередных визитов в Россию, обратилась к давнему другу детей Герберту Степичу, многие годы занимавшему пост генерального директора международной сети «Raiffeisen bank international». Уже более 10 лет мистер Степич реализует благотворительные проекты в своем благотворительном фонде Stepic CEE и помогает детям Псковщины», - отметили Детском фонде.

На выделенные им средства в размере более 460 тыс. рублей планировалось приобрести зимнюю обувь для воспитанников двух Красногородских школ-интернатов, Опочецкой и Порховский коррекционных школ-интернатов, а также для ребят из интернатного учреждения в поселке Воронцово и Печорского дома ребенка. Благодаря значительной скидке, которую предоставил Детскому фонду генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, удалось также закупить обувь и в другие школы-интернаты. В целом новые ботинки и сапоги получили около 500 детей.

«Детский фонд сердечно благодарит «Raiffeisen bank international», благотворительный фонд Stepic CEE и лично Герберта Степича за верную помощь детям Псковской глубинки. Огромное спасибо давнему партнеру и невероятно отзывчивому помощнику Паскаль Вайер – уже много лет австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» с ней во главе поддерживает сирот и нуждающихся детей всей области. Сердечную благодарность Фонд выражает ООО «Псков-Полимер» и лично Юрию Сорокину за возможность сделать жизнь комфортнее для как можно большего количества мальчиков и девочек. Спасибо, что действительно дарите детям тепло!», - добавили в Псковском детском фонде.