Псков вошел в первую десятку самых популярных городов России на Рождество

12:10, 09 января 2017, ПАИ

По данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Псков вошёл в ТОП-10 самых популярных у туристов городов России для посещения в Рождество. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, рейтинг был составлен по данным броней отелей для проживания с 6 на 7 января и Псков занял в нём 9-ю строчку.

Самым популярным городом для посещения в Рождество оказался Санкт-Петербург, далее идут Москва и Казань. В десятку также вошли Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Калининград и Иркутск.

По данным сервиса RoomGuru.ru, среди первых десяти популярных направлений в Рождество, больше всего туристы потратили на проживание в отелях Сочи - в среднем, 4,9 тысяч рублей в сутки, а меньше всего - в отелях Пскова (3,1 тысяч рублей).

Суздаль (Владимирская область), Великий Устюг (Вологодская область), Звенигород (Московская область), Плес (Ивановская область) и Сортавала (Карелия) вошли в топ-5 малых городов России, популярных для отдыха на праздник Рождества.

Также отмечается, что по данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.