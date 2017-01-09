Султан Хамзаев о запрете продажи табака родившимся после 2014 года: Это не реальная история

12:03, 09 января 2017, ПАИ

«Если Минздрав предложит медицинскую помощь людям - тот, кто курит, он же зависимый - это реальная история. А если это будет закон «давайте запретим», то это нереальная история», - заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Как сообщает РИА Новости, об этом общественник рассказал, комментируя разработанную Минздравом РФ антитабачную концепцию, в которую входит введение запрета на продажу табака людям, которые родились после 2014 года.

По мнению члена Общественной палаты РФ, саму проблему курения под таким кардинальным углом обсуждать можно, но «закон вылечить не может».

Напомним, концепция направлена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По информации издания, запрет на продажу табака рожденным после 2014 года даже по достижении ими 18 лет может начать действовать с 2033 года. Кроме того, концепция включает полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 метров от них. Также может быть запрещено курение вне зависимости от типа помещения в присутствии тех, кто просто против такого занятия.