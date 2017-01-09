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Общество

В Великолукском районе открылся еще один культурно-досуговый центр

В Великолукском районе после капитального ремонта открылся Пореченский библиотечно-досуговый центр. Работы в нём проводились в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культуры, наследие и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».

Как сообщает газета «Наш путь», с открытием центра жителей села поздравили глава Великолукского района Сергей Петров и глава Пореченской волости Елена Демъянчук.

Глава района пожелал коллективу БДЦ новых творческих успехов и выразил уверенность, что сотрудники и юные воспитанники порадуют жителей творчеством, талантами и новыми программами.  Сергей Петров вручил цветы и сувениры сотрудникам Пореченского библиотечно-досугового центра.

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