В Великолукском районе открылся еще один культурно-досуговый центр

12:27, 09 января 2017, ПАИ

В Великолукском районе после капитального ремонта открылся Пореченский библиотечно-досуговый центр. Работы в нём проводились в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культуры, наследие и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».

Как сообщает газета «Наш путь», с открытием центра жителей села поздравили глава Великолукского района Сергей Петров и глава Пореченской волости Елена Демъянчук.

Глава района пожелал коллективу БДЦ новых творческих успехов и выразил уверенность, что сотрудники и юные воспитанники порадуют жителей творчеством, талантами и новыми программами. Сергей Петров вручил цветы и сувениры сотрудникам Пореченского библиотечно-досугового центра.