В Великолукском районе открылся еще один культурно-досуговый центр
В Великолукском районе после капитального ремонта открылся Пореченский библиотечно-досуговый центр. Работы в нём проводились в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культуры, наследие и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».
Как сообщает газета «Наш путь», с открытием центра жителей села поздравили глава Великолукского района Сергей Петров и глава Пореченской волости Елена Демъянчук.
Глава района пожелал коллективу БДЦ новых творческих успехов и выразил уверенность, что сотрудники и юные воспитанники порадуют жителей творчеством, талантами и новыми программами. Сергей Петров вручил цветы и сувениры сотрудникам Пореченского библиотечно-досугового центра.