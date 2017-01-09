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Общество

Псковские полицейские просят граждан быть бдительными при общении в интернете

Сотрудники управления МВД России по Псковской области настоятельно просят жителей региона быть внимательными при совершении покупок и других операций в сети Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мошенники могут размещать заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату», - предупреждают псковичей.

Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, которые разместили объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее снимают  денежные  средства потерпевших.

«Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения», - отметили в полиции.

Кроме того, обратили внимание в пресс-службе, в связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам, злоумышленники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты для перевода денежных средств. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют никому не сообщать  реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией, для этого заявления не требуется, напомнили в полиции.

«При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что от лица  ваших близких и знакомых людей могут действовать  мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию», - добавили в пресс-службе ведомства.

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