Псковские полицейские просят граждан быть бдительными при общении в интернете

13:13, 09 января 2017, ПАИ

Сотрудники управления МВД России по Псковской области настоятельно просят жителей региона быть внимательными при совершении покупок и других операций в сети Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мошенники могут размещать заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату», - предупреждают псковичей.

Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, которые разместили объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее снимают денежные средства потерпевших.

«Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения», - отметили в полиции.

Кроме того, обратили внимание в пресс-службе, в связи с предстоящей в январе 2017 года компенсационной выплатой пенсионерам, злоумышленники могут звонить и просить сообщить реквизиты карты для перевода денежных средств. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют никому не сообщать реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата будет производиться одновременно с январской пенсией, для этого заявления не требуется, напомнили в полиции.

«При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что от лица ваших близких и знакомых людей могут действовать мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию», - добавили в пресс-службе ведомства.