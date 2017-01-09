0
11:21
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам
10:07
В России хотят запретить продажу табака родившимся после 2014 года
10:01
Автоитоги - 2016
18:48
На псковских трассах развёрнуты пункты обогрева
18:29
До 7 градусов мороза прогнозируют 9 января в Псковской области
15:45
Потепление в России начнётся с Петербурга, Псковской и Новгородской областей
13:57
В Псковской области очередей в пунктах пропуска на границе сегодня нет
Еще новости
Общество

В Псковском Кремле прошло рождественское представление «Аленкина елочка»

В Пскове в Приказных палатах Псковского Кремля прошло совместное мероприятие Русской православной церкви и управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области - рождественское представление «Аленкина елочка». В празднике участвовали воспитанники воскресной школы, дети сотрудников УФСИН и приглашенные гости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рождественское представление организовал настоятель Храма Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана города Пскова священник Михаил Федоров, которого в конце прошлого года назначили на, введенную в УФСИН России по Псковской области, должность - помощника начальника по работе с верующими.

Воспитанники воскресной школы при Храме Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана города Пскова порадовали гостей представлением «Аленкина елочка», а Дед Мороз и Снегурочка водили с ребятами хоровод, пели и танцевали, а также слушали стихотворения и дарили подарки.

По словам помощника начальника УФСИН России по Псковской области по работе с верующими, проведение подобных совместных мероприятий станет одним из направлений деятельности на новой должности.

В пресс-службе добавили, что главной обязанностью помощника станет дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения в местах лишения свободы, решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, которых содержат в учреждениях УФСИН. Михаил Федоров закончил высшие академических курсы при Академии ФСИН России в городе Рязань.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский планетарий закрыт по техническим причинам
09 января 2017
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам
В России хотят запретить продажу табака родившимся после 2014 года
09 января 2017
В России хотят запретить продажу табака родившимся после 2014 года
На псковских трассах развёрнуты пункты обогрева
08 января 2017
На псковских трассах развёрнуты пункты обогрева 1
До 7 градусов мороза прогнозируют 9 января в Псковской области
08 января 2017
До 7 градусов мороза прогнозируют 9 января в Псковской области
Потепление в России начнётся с Петербурга, Псковской и Новгородской областей
08 января 2017
Потепление в России начнётся с Петербурга, Псковской и Новгородской областей
В Псковской области очередей в пунктах пропуска на границе сегодня нет
08 января 2017
В Псковской области очередей в пунктах пропуска на границе сегодня нет
В Пскове продолжает работать полевая кухня МЧС
08 января 2017
В Пскове продолжает работать полевая кухня МЧС
42 упаковки непищевой спиртосодержащей продукции арестовал псковский Роспотребнадзор
08 января 2017
42 упаковки непищевой спиртосодержащей продукции арестовал псковский Роспотребнадзор

Идет загрузка...