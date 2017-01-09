В Псковском Кремле прошло рождественское представление «Аленкина елочка»

13:56, 09 января 2017, ПАИ

В Пскове в Приказных палатах Псковского Кремля прошло совместное мероприятие Русской православной церкви и управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области - рождественское представление «Аленкина елочка». В празднике участвовали воспитанники воскресной школы, дети сотрудников УФСИН и приглашенные гости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рождественское представление организовал настоятель Храма Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана города Пскова священник Михаил Федоров, которого в конце прошлого года назначили на, введенную в УФСИН России по Псковской области, должность - помощника начальника по работе с верующими.

Воспитанники воскресной школы при Храме Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана города Пскова порадовали гостей представлением «Аленкина елочка», а Дед Мороз и Снегурочка водили с ребятами хоровод, пели и танцевали, а также слушали стихотворения и дарили подарки.

По словам помощника начальника УФСИН России по Псковской области по работе с верующими, проведение подобных совместных мероприятий станет одним из направлений деятельности на новой должности.

В пресс-службе добавили, что главной обязанностью помощника станет дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения в местах лишения свободы, решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, которых содержат в учреждениях УФСИН. Михаил Федоров закончил высшие академических курсы при Академии ФСИН России в городе Рязань.