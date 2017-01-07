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В Дновском районе автомобиль съехал в кювет, водителя с травмами госпитализировали

8 января около 1:00 в Дновском районе на 16-м километре дороги Порхов - Дно 41-летний водитель автомашины «Тойота Хайлендэр»  при разъезде со встречным автомобилем вылетел на обочину, после чего оказался в кювете. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в аварии пострадал водитель «Тойоты». Его доставили в больницу.

7 января в 1:45 в Порховском районе на 33-м километре автодороги Лудони – Павы - Боровичи у деревни Березовка 25-летний водитель автомашины «Субару Форестер» на опасном повороте не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель иномарки погиб на месте. Его 25-летняя и 22-летняя пассажирки получили незначительные травмы. Госпитализация им не потребовалась.

В этот же день в 10:20 в Локнянском районе  на 249-м километре трассы Шимск - Старая Русса – Локня - Великие Луки  49-летний водитель автомашины «Форд Фокус», выезжая из поворота, не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП пострадали пассажиры «Форда»:  48-летняя  женщина, ей госпитализация не потребовалась,  и 24-летний молодой человек, который был доставлен в больницу города Великие Луки.

В 18:10 в Островском районе на 2-м километре трассы  Остров – Вышгородок 66-летний водитель автомашины ВАЗ-21150, выполняя обгон, не обеспечил необходимый боковой интервал и столкнулся с автомашиной «УАЗ Патриот». Затем ВАЗ наехал на световую опору. В результате ДТП водитель ВАЗа с полученными травмами был госпитализирован в Островскую больницу. При этом он от медицинского освидетельствования отказался.

Других ДТП за субботу и воскресенье на дорогах Псковской области не зарегистрировали. За два дня были задержаны 6 нетрезвых водителей.

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