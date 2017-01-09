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Общество

Псковская прокуратура добилась выделения сиротам благоустроенных квартир

Прокуратура города Пскова по обращениям трех местных жителей из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверки соблюдения законодательства о социальном обеспечении. По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявление к администрации города Пскова с требованием обеспечения сирот благоустроенным жильем. Псковский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, проверкой было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города Пскова не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Они вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В настоящее время решение суда исполнено, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.

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