С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва

14:32, 09 января 2017, ПАИ

С 9 января начало работу подразделение Псковской городской поликлиники по адресу: Псков, улица Киселёва, дом 8. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в медицинском учреждении.

По нечётным числам с 13:00 до 17:00, а по чётным – с 8:00 до 12:00 в новом подразделении поликлиники приём будет вести участковый терапевт М. Мизирова. К ней смогут попасть жители домов №№ 9, 11, 11а по Ольгинской набережной, домов №№ 5, 6,12 по улице Конной, домов №№ 1 и 6 по улице Красноармейской, дома №7а по Конному переулку, домов №№ 5, 6, 6а по улице Розы Люксембург, домов №№ 6, 16, 18, 20/7, 24/7, 26а, 26б, 26в, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49 по улице Максима Горького.

По такому же графику, как и М. Мизирова, будет работать участковый терапевт Н. Прокофьева. За ней закреплены дома по улице Береговой, дома №№1, 2, 4, 8, 8 а, 15, 19, 21а, 23/17 по улице Народной, дома №№2а, 2в по улице Береговой, дома №№3, 5, 11,13 по улице Максима Горького, домов №№4, 6, 8, 12, 12а по улице Киселёва.

По нечётным числа с 8:00 до 12:00 и по чётным числам с 13:00 до 17:00 будет работать участковый терапевт И. Купецкая. В её ведении находятся дома №№28, 30 по улице Конной, дома №№4, 4а, 6, 10/10, 14/6, 21, 25, 27, 29 по улице Максима Горького, дома №№3, 4, 4/1 по Ольгинской набережной, дома №№5, 8, 1, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 24, 26, 28 по улице Пароменской, дома №№5а, 5/12, 14, 15, 19 по Рижскому проспекту, дом №19 по улице Розы Люксембург, домов №№20, 35, 37, 49 по улице Петровской, домов №№ 14, 16, 17, 19 по Петровскому переулку.

Участковый терапевт М. Герасенко ведёт приём в новом подразделении поликлиники ежедневно с 8:00 до 12:00. За ней закреплены жители домов №№7, 9 по улице Коммунальной, домов №№6, 8, 8а, 12, 10а по улице Петровской, домов №№5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19 по улице Максима Горького и домов №№1, 1а, 1б по Ольгинской набережной.

Также ежедневно с 8:00 до 12:00 работает участковый терапевт Ю. Дудукалов. В этом врачу могут обратиться жители домов №№10, 11, 12, 14, 14 а, 16, 16 а по улице Коммунальной, домов №№10, 29, 31 по улице Петровской, дома №8 по улице Киселёва, дома №19 по улице Пароменской, а также домов на улице Старокоммунальной.

Процедурный кабинет на улице Киселёва будет открыт с 8:00 до 15:00, массажный кабинет - с 8:00 до 16:30, регистратура - с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Гардероб работает с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Телефоны для справок: приемная главного врача 53-49-42, поликлиника №2 56-78-15, 56-96-98, подразделение на улице Киселева 29-83-60.