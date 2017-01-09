В праздничную неделю псковские пограничники задержали 16 нарушителей государственной границы

15:17, 09 января 2017, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан вблизи населенного пункта Горончарово Печорского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, пограничный наряд обнаружил свежую дорожку следов, которая вела в сторону границы, и незамедлительно выдвинулся на поиски возможных нарушителей. Уже через час, в трех километрах от государственной границы, пограничники задержали 15 граждан азиатской внешности. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону границы, с ними были двое граждан России - возможные проводники.

В ходе первичного опроса, задержанные соотечественники сообщили, что группа иностранцев состояла из 16 человек. В результате проведения дополнительных поисковых мероприятий, нарушителя задержали уже в шестистах метрах от государственной границы.

Позже должностным лицам стало известно, что задержанные иностранцы являются гражданами одной из стран Юго-Восточной Азии. Они рассчитывали незаконно перебраться из России на территорию соседнего государства в поисках лучших условий жизни.

Решением Печорского районного суда Псковской области задержанные привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. В последующем иностранцев депортируют за пределы страны.