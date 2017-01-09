В Великих Луках с 1 по 8 января родились 38 детей

14:50, 09 января 2017, ПАИ

В Великих Луках 1 января 2017 года на свет появились пять малышей: две девочки и три мальчика. Также в праздничные дни великолукские врачи приняли одну двойню. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, всего за отчетный период в Великих Луках родилось 38 детей.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в перинатальном центре Пскова за праздничные дни родилось 60 детей: 34 девочки и 26 мальчиков.

По предварительным данным Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, в течение прошлого года в регионе на свет появилось более 6,6 тыс новорожденных.

Популярными мужскими именами были Артем, Максим, Иван, Михаил. Девочек чаще называли именами Анастасия, Мария, Софья. В числе необычных женских имен 2016 года - Лукьяна, Оливия, Николь, Агата, Милада, Юна, мужских - Даниэль, Серафим, Евсевий, Савва, Яромир, уточнили в Управлении ЗАГС города Пскова.