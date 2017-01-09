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Общество

Псковские активисты ОНФ присоединились к акции «Новогоднее чудо»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках акции «Новогоднее чудо» посетили несколько детских учреждений, где поздравили ребят с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В санаторий «Великолукский», где проходят реабилитацию дети с тяжелыми травмами, переломами и другими заболеваниями, общественники приехали с подарками. «Мы передали детям шахматы, шашки, игры «Морской бой». Надеемся, что настольные игры помогут ребятам разнообразить досуг и сделать их пребывание в санатории веселее, чтобы они быстрее выздоравливали», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Для малышей ясельной группы детского сада №27 в городе Великие Луки, которую посещают дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, общественники привезли сладкие гостинцы и подарки.

Также активисты ОНФ передали Великолукскому управлению образования большую коробку детской обуви, которая будет доставлена нуждающимся малышам. Две великолукские многодетные семьи получили в подарок по 40 килограммов отборного картофеля от местного производителя.

Акция ОНФ «Новогоднее чудо» проходит во всех регионах страны. В рамках акции представители Народного фронта посещают детские лечебные и социальные учреждения, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с подарками и развлечениями.

«В дни новогодних и рождественских праздников мы оказываем внимание и помощь детям, которые по состоянию здоровья оказались на больничной койке, детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Надеемся, что акция ОНФ «Новогоднее чудо» станет доброй традицией нашего регионального отделения», – отметил Козловский.

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