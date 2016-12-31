0
09:48
Отставки и назначения – 2016
09:49
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
21:27
Думский коктейль
15:51
Бюджетный дебют
15:31
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы
13:52
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку»
Еще новости
Политика

Названы срок возможной встречи Путина и Трампа

Возможная будущая встреча президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может произойти не раньше, чем последний станет действующим президентом США. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. «По крайней мере Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план», - заявил Песков.

По его словам, встреча потребует тщательной подготовки, учитывая текущее состояние двусторонних отношений России и США. «Понятно, что конечно, если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно, аккуратно, с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений. Поэтому, конечно, любые контакты на любом уровне требуют очень тщательной подготовки», - добавил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что для Кремля не принципиально будет ли такая встреча организована в формате саммита двух президентов или произойдет на какой-либо существующей площадке, например G20. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
31 декабря 2016
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО) 6
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы
26 декабря 2016
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы 2
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку»
26 декабря 2016
Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку» 10
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»
26 декабря 2016
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино» 16
Бюджет-2017: Манипулируй это
26 декабря 2016
Бюджет-2017: Манипулируй это 8
Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит
23 декабря 2016
Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит 17
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске
23 декабря 2016
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске 2

Идет загрузка...