Названы срок возможной встречи Путина и Трампа

15:23, 09 января 2017, ПАИ

Возможная будущая встреча президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может произойти не раньше, чем последний станет действующим президентом США. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. «По крайней мере Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план», - заявил Песков.

По его словам, встреча потребует тщательной подготовки, учитывая текущее состояние двусторонних отношений России и США. «Понятно, что конечно, если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно, аккуратно, с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений. Поэтому, конечно, любые контакты на любом уровне требуют очень тщательной подготовки», - добавил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что для Кремля не принципиально будет ли такая встреча организована в формате саммита двух президентов или произойдет на какой-либо существующей площадке, например G20.