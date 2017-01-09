В 2017 году Госинспекция труда проведет 111 проверок

15:49, 09 января 2017, ПАИ

На сайте Государственной инспекции труда в Псковской области размещен план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, государственные инспекторы труда проверят 111 организаций, предприятий, бюджетных учреждений Псковской области по вопросам соблюдения трудового законодательства и законодательства об охране труда.

59 проверок из запланированных - это совместные проверки с другими контролирующими организациями и ведомствами Псковской области.

Работодатели и работники могут проконсультироваться по вопросам соблюдения трудового законодательства в Государственной инспекции труда в Псковской области ежедневно с 9:00 до 18:00 (кроме выходных), в пятницу до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 часов по адресу: Псков, ул. Новоселов, д. 11а.

Кроме того, консультации можно получить по телефонам 8(8112)51-00-07, 8(8112)51-00-13, 8(8112)51-00-14, 8(8112)51-00-12 или по электронной почте gitpskov@bk.ru.