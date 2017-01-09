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Общество

Свыше 350 млн рублей планирует направить «Псковэнерго» на ремонт и ТО электросетевого оборудования

Планируемый объем финансирования ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в 2017 году составит 225,3 млн рублей. На техническое обслуживание  оборудования сетевого комплекса Псковской области предприятие направит еще 127,4 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании со ссылкой на управление эксплуатации, приоритетным направлением ремонтной кампании электросетевого предприятия на уровне региона остаётся выполнение требований правил технической эксплуатации в соответствии с многолетними планами-графиками.

В текущем году специалисты «Псковэнерго» планируют провести комплексный ремонт оборудования на  30 высоковольтных подстанциях. От работы этих системообразующих элементов электросетевой инфраструктуры зависит надежное электроснабжение десятков тысяч жителей и социально значимых объектов в различных районах области. На питающих центрах 35-110 кВ, в частности, намечены ремонты высоковольтных выключателей и разъединителей, замена опорно-стержневых изоляторов. Затраты «Псковэнерго» на эти мероприятия составят почти 50  млн рублей.

Также в текущем году энергетики отремонтируют 3,1 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения и  942 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Работы по расчистке трасс от древесно-кустарниковой растительности будут вестись на площади порядка 4,2 тыс. гектар.

В условиях ограниченности тарифных источников на модернизацию электросетевого хозяйства и  удорожания материалов «Псковэнерго» наращивает долю работ, выполняемых хозспособом. Так, в прошлом, 2016 году, предприятие отказалось от привлечения сторонних подрядных организаций для проведения ремонта силовых трансформаторов I и II габаритов. На сегодняшний день подрядчики привлекаются в основном к расчистке трасс ЛЭП и  к отдельным видам работ на высоковольтном оборудовании. В общей сложности 77% всех видов ремонтных работ «Псковэнерго» выполняет собственными силами.  

Напомним, что традиционно в электросетевых компаниях страны пик ремонтных работ приходится на II-III кварталы года.

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