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Общество

В Кремле прокомментировали идею запрета продажи табака родившимся после 2014 года

У Кремля нет позиции по предложению Минздрава ограничить продажу сигарет, такие идеи нужно серьезно обсуждать и учитывать разные точки зрения, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может», - подчеркнул он. «Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, в первую очередь продвигает свои ведомственные ориентиры. Конечно, такие предложения могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства», - заключил Песков. 

Напомним, Минздрав РФ разработал антитабачную концепцию, в которую входит введение запрета на продажу табака людям, которые родились после 2014 года. Она направлена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По информации издания, запрет на продажу табака рожденным после 2014 года даже по достижении ими 18 лет может начать действовать с 2033 года. Кроме того, концепция включает полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 метров от них. Также может быть запрещено курение вне зависимости от типа помещения в присутствии тех, кто просто против такого занятия.

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