В Великих Луках двое горожан стали жертвами мошенников

16:48, 09 января 2017, ПАИ

В Великих Луках двое горожан стали жертвами мошенничества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД по Псковской области, по данным следствия, 5 января пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что ее банковская карта нуждается в дополнительной защите. В ходе общения неизвестный запросил реквизиты карты, а затем с нее сняли более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбудили уголовное дело.

Таким же образом у 24-летнего великолучанина с банковской карты произошло несанкционированное списание свыше семи тысяч рублей. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Возможно, в данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.