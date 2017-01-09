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Общество

В Великих Луках двое горожан стали жертвами мошенников

В Великих Луках  двое  горожан стали жертвами  мошенничества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД по Псковской области, по данным следствия, 5 января пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился  работником банка. Он заявил, что ее банковская карта нуждается в дополнительной защите. В ходе общения неизвестный запросил реквизиты  карты, а затем с нее сняли более 11 тысяч рублей. Потерпевшая  обратилась   за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбудили уголовное дело.

Таким же образом у 24-летнего великолучанина  с  банковской карты произошло несанкционированное списание свыше семи тысяч  рублей. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Возможно, в данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

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