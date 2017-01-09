В Великолукском доме-интернате введут ставку замдиректора по работе с проживающими

16:25, 09 января 2017, ПАИ

Состоялось очередное заседание попечительского совета ГУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов», которое провёл первый заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, в повестке дня заседания значились вопросы организации питания в доме-интернате, работы с обращениями проживающих, а также план работы попечительского совета на следующий год.

Об организации питания попечительскому совету подробно рассказала диетсестра М. Матюшенко. Она отметила, что при составлении меню учитываются все гигиенические нормы, требования к пищевой ценности и профилактика витаминной недостаточности. «Для обеспечения качественного обслуживания проживающих и соблюдения санитарных норм на пищеблоке идёт ежедневная кропотливая работа всего персонала, – отметила М. Матюшенко. – Коллектив дома-интерната постоянно улучшает качество обслуживания проживающих и учитывает их пожелания».

О работе с обращениями проживающих рассказала начальник территориального управления социальной защиты населения Галина Маломоркина. «Мы систематически держим на контроле те вопросы, которые возникают у людей, – подчеркнула она. – Ежемесячно я и работники управления бываем здесь, беседуем, проводим личные приемы, а также совещания с проживающими, чтобы прояснять те вопросы, которые их волнуют».

Как сообщила Галина Маломоркина, в 2017 году такие встречи-совещания с проживающими будут проводиться ежеквартально, а также планируется ввести ставку заместителя директора по работе с проживающими.

Также попечительский совет принял план работы на 2017 год. Среди запланированного – благоустройство территории дома-интерната, культурно-просветительская работа, противопожарная безопасность, снабжение мягким инвентарем и другие важные мероприятия.

В завершение заседания Сергей Гусев передал от главы города Николая Козловского благодарность за успешную и эффективную работу всем членам попечительского совета.