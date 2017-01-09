0
20:19
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
17:59
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
17:06
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
15:27
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе»
14:32
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва
14:17
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
Еще новости
Общество

В квартиру великолучанки ворвался грабитель и вынес телевизор

4 января в Великих Луках в квартире пожилой женщины по улице Вокзальной 38-летний ранее судимый  гражданин с применением насилия открыто похитил у хозяйки телевизор и мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Пенсионерке причинили серьезные телесные повреждения. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиция задержала подозреваемого и изъяла похищенные вещи. На данный момент возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
09 января 2017
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
09 января 2017
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
09 января 2017
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов 1
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе»
09 января 2017
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе» 2
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва
09 января 2017
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва 2
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
09 января 2017
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам
09 января 2017
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам

Идет загрузка...