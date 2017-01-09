В квартиру великолучанки ворвался грабитель и вынес телевизор

17:12, 09 января 2017, ПАИ

4 января в Великих Луках в квартире пожилой женщины по улице Вокзальной 38-летний ранее судимый гражданин с применением насилия открыто похитил у хозяйки телевизор и мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Пенсионерке причинили серьезные телесные повреждения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиция задержала подозреваемого и изъяла похищенные вещи. На данный момент возбуждено уголовное дело и проводится расследование.