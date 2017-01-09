Псковский Россельхознадзор запретил россиянину вывезти двух собак в Латвию

16:47, 09 января 2017, ПАИ

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) запретили вывоз двух собак. Животных вёз в Латвию гражданин России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Решение о запрете вывоза собак было принято в связи с отсутствием ветеринарного свидетельства формы 1 и отсутствием в международном паспорте отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра животных в течение 5 дней перед отправкой.