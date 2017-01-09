Петербургские власти потратили на стадион для «Зенита» еще 2 миллиарда

16:55, 09 января 2017, ПАИ

Администрация Санкт-Петербурга заключила с компанией «Метрострой» контракт еще на 2 млрд рублей на приведение стадиона «Зенит-арена» в соответствие с требованиями силовиков, пишет издание «Деловой Петербург».

Контракт был подписан 29 декабря и размещен на портале госзакупок 30 декабря, накануне новогодних праздников. Вся сумма выплачена подрядчику в качестве аванса.

1,34 млрд рублей предназначены на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей - на закупку оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей - прочие расходы. Срок исполнения работ - до конца марта 2017 года. В декабре разрешение на строительство было продлено как раз до этой даты.

Ранее, 20 декабря, комитет по строительству подписал с «Метростроем» еще один контракт без конкурса с таким же сроком исполнения почти на 1 млрд рублей. По нему подрядчик должен установить системы безопасности и контроля доступа на стадионе. Как поясняли тогда чиновники, стоимость работ по стадиону при заключении того контракта не выросла, так как деньги изначально были включены в смету.

29 декабря власти Петербурга объявили о завершении строительства стадиона. Он строился с 2007 года. По официальным данным, стоимость стройки превышает 42 млрд рублей.