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Общество

В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов

В новогодние праздники 2017 года Псковскую область посетили около 13 тысяч человек. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на отдел развития туризма Государственного комитета Псковской области по культуре.

Как рассказали изданию в Информационном туристском центре Псковской области, в дни новогодних праздников его услугами воспользовались более 250 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и стран Балтии.

Помимо достопримечательностей Пскова, туристов интересовали Печоры, Изборск и Пушкинские горы.

По результатам опроса среди туристов, останавливавшихся в гостиницах Пскова, было выяснено, что Псков в эти дни посещали жители Челябинска, Саранска, Кирова, Перми, Рязани, Читы, Ростовской области. 63% опрошенных прибыли в Псков на личном транспорте.

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