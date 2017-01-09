В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов

17:06, 09 января 2017, ПАИ

В новогодние праздники 2017 года Псковскую область посетили около 13 тысяч человек. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на отдел развития туризма Государственного комитета Псковской области по культуре.

Как рассказали изданию в Информационном туристском центре Псковской области, в дни новогодних праздников его услугами воспользовались более 250 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и стран Балтии.

Помимо достопримечательностей Пскова, туристов интересовали Печоры, Изборск и Пушкинские горы.

По результатам опроса среди туристов, останавливавшихся в гостиницах Пскова, было выяснено, что Псков в эти дни посещали жители Челябинска, Саранска, Кирова, Перми, Рязани, Читы, Ростовской области. 63% опрошенных прибыли в Псков на личном транспорте.