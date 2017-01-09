Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»

17:19, 09 января 2017, ПАИ

12 января в 16:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки «Книга года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам организаторов мероприятия, в экспозиции будут представлены 500 новых изданий из фонда библиотеки. Книги из серии «ЖЗЛ», «400 лет Дому Романовых», «Поэтическая Россия», технико–экономическая литература, репринтные издания, тираж которых составляет всего 10 экземпляров из фонда Регионального центра по работе с редкими и ценными документами, справочная литература, литература по искусству, культуре и художественные альбомы.

Также посетители смогут ознакомиться с книгами на иностранных языках – художественной литературой и словарями, краеведческой литературой и издания форматов, адаптированных для людей с нарушениями зрения - рельефно-графические, «говорящие» книги, в частности, книги репродуцированные Псковской областной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

Выставка продлится до 19 января. Телефоны для справок - 72-45-62, 72-84-16.