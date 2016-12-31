СМИ: Новгородский губернатор Сергей Митин может возглавить Минсельхоз

17:23, 09 января 2017, ПАИ

Губернатор Новгородской области Сергей Митин в этом году может быть назначен новым министром сельского хозяйства РФ взамен Александр Ткачева, которому прочат пост полпреда в Южном федеральном округе. Об этом со ссылкой на информированный источник, близкий к Минсельхозу, сообщает «Российское аграрное агентство».

Издание связывает недавнюю поездку в Новгородскую область на Рождество президента России Владимира Путина, в том числе, с предстоящей кадровой перестановкой и подчёркивает, что при Сергее Митине АПК региона развивался активными темпами. Например, с 2012 года количество фермерских хозяйств в Новгородской области выросло на 66%.

Отметим, Сергей Митин был назначен новгородским губернатором в 2007 году вместо руководившего регионом с 1991 года Михаила Прусака. До этого он занимал пост замминистра сельского хозяйства (2004-2007). При этом он успел поработать и заместителем министра экономики (1997-2000), и заместителем министра промышленности, науки и технологий (2000-2004).