22 тонны картофеля с недействительными документами пытались ввести из Белоруссии в Псковскую область

17:37, 09 января 2017, ПАИ

22 тонны продовольственного картофеля запретили ввозить в Псковскую область из Белоруссии в контрольном пункте деревни Долосцы (Себежский район). Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата на груз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партию картофеля вернули в Белоруссию.

Кроме того, на территорию этого государства отправили 18 тонн яблок. Этот груз везли из Белоруссии через пункт пропуска Лобок в Невельском районе. Причина запрета на ввоз в Россию яблок - несоответствие информации о номере транспортного средства, указанной в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах. Решение о запрете принято согласно пункту 3.7.2 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 года).