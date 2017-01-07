Судимая великолучанка ранила собутыльника

17:37, 09 января 2017, ПАИ

В Великих Луках полицией по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержана ранее судимая женщина 1983 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 8 января она нанесла колото-резаную рану 30-летнему гражданину, с которым у нее произошла ссора во время распития спиртного. В результате предпринятых полицией мер подозреваемая была в кратчайшие сроки установлена. В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.