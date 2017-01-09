Прокурор области примет жителей Невельского района
В январе прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов примет граждан в Невельской межрайонной прокуратуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Для встречи с прокурором области необходимо до 13 января обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Прием граждан будет проходить по адресу: город Невель, улица Герцена, дом 16.