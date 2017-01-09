0
20:19
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
17:59
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
17:06
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
15:27
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе»
14:32
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва
14:17
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
Еще новости
Общество

Прокурор области примет жителей Невельского района

В январе прокурор Псковской области государственный советник юстиции  2 класса Сергей Белов примет граждан в Невельской межрайонной прокуратуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Для встречи с прокурором области необходимо до 13 января обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан будет проходить по адресу: город Невель, улица Герцена, дом 16.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
09 января 2017
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
09 января 2017
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
09 января 2017
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов 1
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе»
09 января 2017
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе» 2
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва
09 января 2017
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва 2
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
09 января 2017
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам
09 января 2017
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам

Идет загрузка...