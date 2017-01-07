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В Дедовичах мужчина обвиняется в убийстве случайно встречного после празднования Нового года юноши

1 января в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в больнице посёлка Дедовичи 18-летнего юноши. Он скончался от массивной кровопотери в результате проникающего ножевого ранения брюшной полости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.  

По данному факту Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 47-летний местный житель. Ранним утром 1 января в ходе конфликта с посетителями одного из развлекательных заведений посёлка Дедовичи, он взял на кухне нож и ударил им в живот случайно встречного юношу, который зашел в кафе к работавшей там знакомой. С полученным ранением молодой человек был госпитализирован, однако вскоре скончался от массивной кровопотери.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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