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Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ

Депутат Псковской городской Думы Александр Самуйлов переехал на работу в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он сообщил, что с 10 января приступил к работе на посту руководителя регионального отделения сотового оператора МТС.

Александр Самуйлов

По словам Александра Самуйлова, он не намерен сдавать мандат депутата, поскольку в условиях приближающегося окончания полномочий действующего созыва гордумы это «не имеет смысла». «Я собираюсь приезжать. Самолеты, слава Богу, есть. Кроме того у меня, как у депутата, есть помощники. Мне будут пересылать для изучения всю необходимую документацию», - заверил он. При этом Александр Самуйлов добавил, что не намерен вновь баллотироваться в гордуму Пскова.

Напомним, Александр Самуйлов был избран в Псковскую городскую Думу пятого созыва в марте 2012 года по списку «Единой России».

Александр Самуйлов родился в 1971 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Инженер-системотехник» и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет с академической степенью «Мастер делового администрирования».

Работал слесарем-сборщиком, транспортировщиком НПО «Гидроимпульс», мотористом ДСО «Спартак», слесарем-наладчиком, электромонтером ОАО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», слесарем-наладчиком, оператором Псковской областной типографии, руководителем департамента маркетинга и реализации консолидированной группы предприятий «Синтез-Холдинг», заместителем коммерческого директора по региональному развитию в ОАО «Псковмясопром», директором по развитию ООО «Перспектива Плюс», специалистом ОАО «Альфастрахование», заместителем директора по развитию торговой сети представительства ЗАО «Банк Русский Стандарт» в городе Пскове, директором филиала ОАО «Вымпелком», директором ГППО «Лесхозпром», директором по финансовым инвестициям Муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», директором департамента «Криогенные и газовые системы» компании «Псковтехгаз».

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