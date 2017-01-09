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Общество

Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники

Во время новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в общей сложности поступили 2 тыс. 100 звонков горожан. Этот показатель не превысил данных прежних лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В период новогодних каникул на территории Пскова произошли чуть более десяти аварий в сфере ЖКХ: на сетях канализации, тепло- и водоснабжения. Псковские коммунальщики отработали девятидневные праздники без срывов, оперативно реагируя на происшествия, подчеркнули в пресс-службе.

Сегодня, 9 января, в ходе планерки глава администрации Пскова Игорь Калашников положительно оценил работу дежурных и аварийных служб, отметив, что «благодаря слаженной работе аварии были ликвидированы своевременно, что не привело к чрезвычайным ситуациям».

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