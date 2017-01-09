До -12 градусов похолодает ночью в Псковской области

18:11, 09 января 2017, ПАИ

10 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, местами похолодает до -12. Днём прогнозируется от -2 до -7. Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.